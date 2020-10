WM-Bewerbung 2027: DFB-Direktorin Heike Ullrich nennt erste Tendenzen für Spielorte

DFB-Direktorin Heike Ullrich sieht bei der Bewerbung für die Frauen-Fußball-WM 2027 gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien besondere Chancen für Spielorte in den Grenzgebieten. „Wegen der räumlichen Nähe zu den beiden Partnern bieten sich Stadien im Westen Deutschlands besonders an. Da spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, die sich bis 2027 sicher vergrößern wird“, sagte Ullrich am Montag der Deutschen Presse-Agentur.