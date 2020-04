DFL reagiert auf Merkel-Konferenz: Entscheidung zu Bundesliga-Neustart "selbstverständlich akzeptiert"

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich kurz nach der Stellungnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Söder und Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher zu den Entscheidungen von Bund und Ländern bezüglich eines möglichen Bundesliga-Neustarts geäußert. Per Twitter teilte der Ligaverband mit: "Die DFL akzeptiert selbstverständlich, dass am heutigen Tage noch keine Entscheidung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga und der 2. Bundesliga getroffen wurde."

Merkel und die Ministerpräsidenten hatten bekundet, sich am 6. Mai erneut über mögliche Lockerungen in der Coronavirus-Krise beraten zu wollen. Vorerst gilt damit weiter die Regelung, dass Großveranstaltungen bis Ende August untersagt sind und ein möglicher Bundesliga-Spielbetrieb bis dahin nur ohne Zuschauer möglich sein wird. Die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga hoffen auf eine Rückkehr in den seit Mitte März unterbrochenen Spielbetrieb noch im Mai - auch, weil vielen Klubs ansonsten mangels TV-Einnahmen weitreichende finanzielle Schäden drohen sollen.