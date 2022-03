DFL bestätigt: Auch Bundesliga-Spiel von Mainz in Augsburg wird wegen Corona-Fällen verlegt

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 am Samstagnachmittag wird verlegt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Donnerstagabend bekannt. "Die Begegnung wird verlegt, da dem 1. FSV Mainz 05 infolge positiver Corona-Befunde weiterhin nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht", heißt es in der Begründung der DFL. Ein neuer Spieltermin solle "schnellstmöglich" bekannt gegeben werden.

Anzeige