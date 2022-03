DFL bestätigt: Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund nach Corona-Ausbruch abgesagt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) reagiert auf die 19 Corona-Fälle im Team des FSV Mainz 05 und sagt die für Sonntag geplante Begegnung gegen Borussia Dortmund ab. "Die Begegnung wird verlegt, da dem 1. FSV Mainz 05 unter anderem aufgrund von häuslicher Isolierung infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht", heißt es in der DFL-Mitteilung. Nachgeholt wird die Partie am Mittwoch, den 16. März, um 18.30 Uhr. Anzeige

Eine Absage könnte es auch nächste Woche für das Gastspiel beim FC Augsburg geben. "Sicherlich wird das nochmal ein Thema werden. Das machen wir dann aber in aller Ruhe", sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel am Freitag in einer Pressekonferenz. Bisher habe es dazu noch keine Gespräche mit der DFL gegeben.