DFL bestätigt neue Anstoßzeiten: 2. Bundesliga kehrt zu 13-Uhr-Spielen am Samstagmittag zurück

Die Spiele der 2. Bundesliga am Samstagmittag werden ab der kommenden Saison wieder um 13 Uhr angepfiffen. Die entsprechende Änderung der Anstoßzeit bestätigte die DFL am Dienstag. Damit kehrt man im deutschen Unterhaus zu einem alten Muster zurück: Bereits zwischen 2009 und 2021 waren die Partien der zweiten Liga um 13 Uhr angestoßen worden. In der laufenden Spielzeit hatten die Duelle am Samstag erstmals um 13.30 Uhr begonnen.

