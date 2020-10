DFL-Boss Christian Seifert über "brutalen Terminkalender" und Kritik am Fußball in der Corona-Krise

Vor allem für die Spieler, die in den internationalen Wettbewerben vertreten und mit ihren Nationalteams unterwegs sind, ist die Saison 2020/21 sehr eng getaktet. Für DFL-Boss Christian Seifert spricht von einem "brutalen Terminkalender". Die Kritik am Fußball in der Corona-Krise kann er nur bedingt nachvollziehen.