DFL-Boss Christian Seifert: Bundesliga-Fortsetzung "gute Nachricht" - verbunden mit "großer Verantwortung"

Seifert ging in seinem Statement auch auf die Kritik von zahlreichen Fans ein, die die Pläne zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs weiterhin ablehnen: "Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung", räumte der 50-Jährige ein. "Es ist in einer für einige Klubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren." Abschließend bedankte sich Seifert für das "Vertrauen" der politischen Entscheidungsträger aus Bund und Ländern.

Bundesregierung lässt Start-Termin für Bundesliga offen

Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten nach einer kontroversen Debatte über die Fortsetzung der Bundesliga -Saison eine Entscheidung getroffen : Der Ball darf wieder rollen . Einzig der genaue Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs blieb offen. Der Politik-Gipfel konnte sich lediglich darauf einigen, dass "ab der zweiten Mai-Hälfte" gespielt werden solle. Hintergrund der weiter offenen Termin-Frage sollen unterschiedliche Ansichten der Ministerpräsidenten sein, die sich am Mittwoch nicht in Einklang bringen ließen.

Die genaue Terminierung der Liga-Fortsetzung obliegt nun der DFL und wird voraussichtlich am Donnerstag erfolgen. Dann kommen die 36 deutschen Profi-Klubs der Bundesliga und der 2. Liga zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen . Klar ist: Alle Partien werden als Geisterspiele ausgetragen. Kern der Terminfrage ist eine vorgesehene vorgeschaltete Quarantäne der Mannschaften. Zunächst hieß es, diese müsse zwei Wochen andauern. Von diesem Zeitraum war am Mittwochnachmittag aber nicht mehr explizit die Rede.

Bundesliga soll in Quarantäne

In der Beschlussvorlage des Bundes hieß es am Mittwochmorgen: "Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen." Die Profis sind bei ihren Klubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne. Merkel wies darauf hin, dass der Saisonstart unter den "getesteten und genehmigten Regeln" stattfinden werde. Die DFL hatte zuletzt ein umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzept, das unter anderem regelmäßige Corona-Tests vorsieht, vorgelegt.