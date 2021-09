DFL-Boss Christian Seifert teilt mit: Bisher sechs Corona-Fälle bei Fußball-Spielen in dieser Saison

Bei den 73 Partien unter Organisation der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in dieser Saison hat es nach der Teil-Rückkehr der Zuschauer bisher sechs positive Corona-Tests gegeben. Das verriet der scheidende DFL-Boss Christian Seifert am Mittwoch auf dem SpoBis. In 52 Fällen hätten die Gesundheitsämter Datensätze angefordert. Anzeige

In der Bundesliga wurden bisher drei Spieltage absolviert, in der 2. Bundesliga fünf, hinzu kam der Supercup. Laut Seifert wurden für diese Partien 900.000 Tickets verkauft. Bei sieben der 73 Begegnungen waren ausschließlich genesene und geimpfte Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

DFL-Boss Seifert stellt klar: Fußball-Spiele sind keine "Superspreader-Events"

"Wenn jetzt immer noch kommuniziert wird, dass Fußball-Spiele potenzielle Superspreader-Events sind und es gefährlich ist, hinzugehen, das ist in der Zwischenzeit vorsätzlich falsch", sagte Seifert, der am 1. Januar von Donata Hopfen abgelöst wird. "Es wird Zeit, dass das 'Team Vorsicht' aufpasst, dass es nicht zum 'Team weltfremd' wird", sagte Seifert. "Man muss den Menschen das Gefühl geben, dass alle wissen, was sie tun. Es reicht jetzt langsam."