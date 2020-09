Um die Fan-Rückkehr zu beschleunigen: DFL und DFB investieren hohen Betrag in Corona-Studien

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) werden sich im "finanziell signifikanten" Umfang an mehreren Studien zur Coronavirus-Pandemie beteiligen und diese wissenschaftlich begleiten. Das kündigte DFL-Chef Christian Seifert am Donnerstag in Frankfurt/Main an. Konkret geplant sind Studien, die Aufschlüsse zur Wiederzulassung von Zuschauern in die Stadien liefern könnten, beispielsweise zu "konkreten Ansteckungsgefahren bei verschiedenen Zuschauerszenarien", sagte Seifert. "Die Studien beginnen so schnell wie möglich. Wir gehen davon aus, dass wir nach dem Start des Spielbetriebs so schnell als möglich die ersten Ergebnisse vorlegen können."