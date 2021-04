Nach Absagenflut in 2. Liga: DFL ermahnt Klubs mit erneutem Corona-Brandbrief

Angesichts der prekären Corona-Lage hat Christian Seifert die 36 deutschen Profiklubs in einem erneuten Brandbrief zur Disziplin aufgerufen. Wie der Kicker berichtet, bezieht sich der DFL-Boss in dem vierseitigen Schreiben besonders auf die angespannte Situation in der 2. Liga, wo sich derzeit Holstein Kiel, der Karlsruher SC und der SV Sandhausen in Quarantäne befinden und deshalb nicht am geregelten Spielbetrieb teilnehmen können. Die Spielplangestalter stellt dies vor erhebliche Probleme. Seifert weist folglich darauf hin, dass bei einer weiteren Verschärfung der Situation Konsequenzen folgen könnten. Anzeige

Nach Angaben des Kicker heißt es in dem Brief: "Wie bereits in der vergangenen Woche erläutert, sieht das DFL-Präsidium derzeit von verpflichtenden Quarantänetrainingslagern ab, behält sich diese Maßnahme in Abstimmung mit der Kommission Fußball und der Task Force zur weiteren Absicherung des Spielbetriebs jedoch ausdrücklich weiterhin vor." Und weiter: "Diese und alle weiteren Entscheidungen erfolgen unter der Grundannahme, dass sich alle Profiklubs weiterhin einig darin sind, die Saison einschließlich aller Relegationsspiele ausschließlich auf sportlichem Weg zu Ende zu bringen."