DFL stellt Bundesliga-Konzept für Saison-Restart vor - So reagiert das Netz: "Demut als Taktik" 

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert will sich weiter nicht an Spekulationen über einen konkreten möglichen Fortsetzungstermin der Bundesliga beteiligen. "Wann dieser Zeitpunkt sein wird, darüber gab es einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen", sagte Seifert am Donnerstag nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga.