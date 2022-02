Nach Komplett-Ausschluss von Russland: DFL begrüßt Entscheidung von FIFA und UEFA

Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA haben am Montag Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert . Das gilt sowohl für russische Klubs als auch für die Nationalmannschaften. Damit finden auch die im März angesetzten Achtelfinalspiele zwischen Leipzig und Spartak Moskau nicht statt. Nach den entsprechenden UEFA-Regularien ist RB damit automatisch eine Runde weiter. Die Entscheidung des europäischen Verbandes begrüßt auch die Deutsche Fußball Liga (DFL).

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen wird auf der Homepage des Liga-Dachverbandes wie folgt zitiert: " Ein internationaler Wettbewerb unter Beteiligung russischer Mannschaften ist in der aktuellen Lage unvorstellbar, während Russland die Ukraine angreift und unschuldige Menschen um ihr Leben und ihre Heimat fürchten müssen." Sie fuhr fort: "Diese Haltung von DFL und RB Leipzig haben wir gemeinsam – mit Blick auf das ausgeloste Europa-League-Achtelfinale zwischen Leipzig und Spartak Moskau – seit Samstag im Austausch mit der UEFA deutlich hinterlegt. Auch wenn die Entscheidung der UEFA russische Sportler, Klubs und Fans betrifft, die nicht für die aktuelle Situation verantwortlich sind, ist dieser Schritt derzeit unumgänglich.“

Die Beschlüsse waren die logische Folge, nachdem das Internationale Olympische Komitee zuvor allen Weltverbänden und Ausrichtern von Sportveranstaltungen empfohlen hatte, russische und belarussische Sportler und Funktionäre nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Durch die Entscheidung der beiden Fußball-Verbände ist auch das Aus der russischen Mannschaft in der WM-Ausscheidung für Katar besiegelt.

RB Leipzig war am vergangenen Freitag für das Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau ausgelost worden. Danach hätte der sächsische Bundesligist am 10. März Heimrecht gehabt, das Rückspiel sollte am 17. März auf neutralem Boden ausgetragen werden.