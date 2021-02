DFL gibt bekannt: Lizenzierungsverfahren wieder aktiv - Bei Verstößen Punktabzüge möglich

Das wegen der Corona-Krise in dieser Saison ausgesetzte Lizenzierungsverfahren im deutschen Profifußball wird mit Blick auf die Spielzeit 2021/2022 von sofort an wieder aktiviert. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach einer Mitgliederversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten am Donnerstag mit. Der Beschluss sei einstimmig gefallen. Sollte es einem Klub nicht gelingen, innerhalb einer Frist seine Liquiditätslücke zu schließen, erfolge ein Abzug von sechs Punkten mit sofortiger Wirkung in der Saison 2021/2022.

