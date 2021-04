DFL teilt mit: Kein Klub muss in Corona-Krise um Lizenz fürchten - Bedingungen für manche Vereine

In der Corona-Krise muss derzeit kein Klub der Bundesliga oder der 2. Bundesliga um seine Lizenz für die kommende Saison fürchten. „Im ersten Schritt wurde keinem der insgesamt 49 Bewerber die Spielberechtigung verweigert. Manche Klubs müssen bis 2. Juni 2021 Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung zu erhalten, oder erhielten die Lizenz unter Auflagen“, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt/Main mit.

