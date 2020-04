Liveticker zur DFL-Pressekonferenz zum Nachlesen: So geht es in der Bundesliga weiter

Die Deutsche Fußball Liga arbeitet an der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison. Auf der Mitgliederversammlung der DFL wurde am Donnerstag das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga diskutiert. Das von der Task Force „Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ unter der Leitung von DFB-Chefmediziner Tim Meyer erarbeitete Strategiepapier wurde den Vertretern der 36 Profivereine im Detail erläutert und dient nun als Grundlage für die von der Liga im Mai erhoffte Fortsetzung der Saison.

Die Klubs streben in der Corona-Krise den baldigen Neustart der Bundesliga und 2. Liga an - bestenfalls im Mai. Die wegen der Pandemie seit Mitte März ausgesetzte Spielzeit soll wenn möglich bis zum 30. Juni abgeschlossen werden. Klar ist bereits: An Geisterspielen geht dabei kein Weg vorbei. Der SPORTBUZZER tickerte die Pressekonferenz zur Mitgliederversammlung mit DFL-Boss Christian Seifert - hier der Ticker zum Nachlesen!

Bereits am Donnerstagvormittag war ein internes Papier an die Öffentlichkeit gelangt, das konkrete Details zum Corona-Vorgehen in der Bundesliga beinhaltete. Dabei geht es unter anderem um die Abläufe der vorgesehenen Corona-Tests, deren Kosten sowie die Terminierungen der nächsten Partien. Demnach soll es am 9. Mai mit dem 26. Spieltag weitergehen. Der Abschluss der Saison wäre für den 20./21. Juni vorgesehen. Klar ist: Alle Partien würden ohne Zuschauer stattfinden.

