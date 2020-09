DFL-Boss Seifert regt Debatte über Meisterkampf in der Bundesliga an - Play-offs aber nicht "der richtige Ansatz"

Christian Seifert hat sich in einem Interview der Sport Bild zur vermeintlich fehlenden Konkurrenz für Serienmeister FC Bayern München in der Bundesliga geäußert. "Es bräuchte dafür drei, vier Mannschaften, die in der Lage sind, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte Seifert. Zwei Vorschlägen, den Titelkampf spannender zu gestalten, steht Seifert jedoch skeptisch gegenüber. Den Meistertitel in Play-offs zu vergeben, erteilte der Funktionär eine Absage. "Weil sie meiner Meinung nach nur in geschlossenen Systemen ohne Auf- und Abstieg funktionieren", begründete er. Auch eine Umverteilung der TV-Gelder hält Seifert nicht für realistisch. "Gleiches TV-Geld für alle führt sicherlich nicht zu einem spannenderen Wettbewerb an der Spitze", meinte Seifert. Es sei unrealistisch, alle Gelder dem Zweiten, Dritten und Vierten zu geben.