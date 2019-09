DFL legt Bundesliga-Spielplan bis zur Winterpause fest: FC Bayern ohne Top-Spiel

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Bundesliga-Spiele bis zur Winterpause zeitgenau angesetzt. Das erste Top-Spiel der veröffentlichten Pläne bestreiten Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04 am 7. Dezember um 18.30 Uhr. Rekordmeister FC Bayern München bestreitet keine Partie am Samstagabend.