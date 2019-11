DFL terminiert Bundesliga-Spieltage: Schalke gegen Gladbach im Free-TV

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen der Bundesliga bis zum 21. Spieltag der laufenden Saison bekanntgegeben. Der FC Schalke 04 trifft am 17. Januar im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres 2020 auf Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird live im ZDF sowie bei DAZN übertragen.

Rudi Völler: Weltmeister, Champions-League-Sieger – aber eben nie Deutscher Meister. „Ruuudi“ verließ Werder Bremen 1987 in Richtung AS Rom. Ein Jahr später holten die Hanseaten nach 23 Jahren Abstinenz die Schale an die Weser. Als Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen verpasste Völler 2000 unter dramatischen Umständen die Meisterschaft. Dass er die „Salatschüssel“ 2004 seinem SV Werder überreichen durfte, war immerhin ein Trost… ©

Der FC Bayern startet ins neue Jahr am Sonntag, 19. Janaur, auswärts in der Hauptstadt bei Hertha BSC, Borussia Dortmund reist bereits am Samstag, 18. Januar, zum FC Augsburg. Das erste Top-Spiel im Jahr 2020 bestreiten RB Leipzig und Union Berlin am Samstag-Abend (18.30 Uhr). Eine Woche später steht zur gleichen Uhrzeit der Klassiker zwischen dem Rekordmeister und dem Revierklub FC Schalke an.