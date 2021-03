DFL schickt Bundesliga-Teams im April offenbar in Quarantäne-Trainingslager

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) plant für den Spielbetrieb von Bundesliga und 2. Bundesliga offenbar bereits konkret ein Quarantäne-Trainingslagern. Wie der Kicker berichtet, habe die DFL die 36 Profi-Vereine bereits über diesen Schritt informiert. Der Fachmagazin liege ein entsprechendes Schreiben vor. Demnach sollen die Klubs vom 14. bis 26. April abgeschottet werden. Betreffen würde dieses Vorhaben die Spieltag 29, 30 und 31.

"Dies würde mit Blick auf die englische Woche am 30. Spieltag dazu dienen, gleich drei Spieltage (29, 30, 31) noch zusätzlich abzusichern", zitiert der Kicker aus dem vierseitigen Brief, der von DFL-Boss Christian Seifert und Ansgar Schwenken unterzeichnet und dann an die 36 Profiklubs verschickt worden sein soll. Die DFL hatte am Dienstag darüber informiert, dass ein solcher Beschluss für Quarantäne-Trainingslager in enger Abstimmung mit der "Kommission Fußball" getroffen werden könne und mit acht Tagen Vorlauf beschlossen werden müsste.