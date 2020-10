DFL passt Hygiene- und Verhaltensregeln an: Bundesliga-Blackout endgültig abgewendet

Die Deutsche Fußball Liga hat ihre Hygiene- und Verhaltensregeln bei Spielen der Bundesliga und der 2. Liga modifiziert und damit auch einen zwischenzeitlich diskutierten TV-Blackout bei den am Wochenende anstehenden Partien abgewendet. Die neuen Vorgaben gelten für alle Personen, "die nicht das regelmäßige PCR-Testungsprogramm eines Klubs durchlaufen", teilte die DFL am Mittwoch mit. Anwendung finden die Maßnahmen somit auch für die Mitarbeiter der übertragenden Fernsehsender und deren Dienstleister.

"Die Anpassungen betreffen vor allem Personen, die sich in ausländischen Risikogebieten aufgehalten haben oder in innerdeutschen Regionen mit erhöhten Infektionszahlen wohnen beziehungsweise sich dort aufgehalten haben", heißt es in der Mitteilung des Ligaverbandes: "Für diese Personen gelten unter anderem strengere Regeln in Bezug auf den Abstand zu anderen Personen und den Aufenthalt in geschlossenen Räumen. Zudem haben diese Personen – unabhängig vom Pandemie-Level am jeweiligen Stadionstandort – dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen,"

Der Pay-TV-Sender Sky hat seinen Hauptsitz in der Nähe von München. Die ARD und die DFL-Produktionsfirma Sportcast sind in Köln zu Hause. Beide Standorte gehören zu den sogenannten Risikogebieten, da dort die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt über dem Wert von 50 lag. Die DFL wies darauf hin, dass die Anpassungen "unabhängig von der Zuschauerrückkehr in die Stadien zu betrachten" seien.