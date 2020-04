DFL in Corona-Krise vor weiterem Problem: TV-Poker ruht - Sky, DAZN und Co. finanziell betroffen

TV-Vertrag für Bundesliga-Saisons von 2021/22 bis 2024/25 sollte ausgehandelt werden

In dieser Woche sollte DFL-Boss Christian Seifert eigentlich mit einem kleinen Kreis von Spezialisten an einem geheimen Ort die Offerten jener Unternehmen sichten, die Mitte März die Zulassung für die Auktion erhalten hatten. "Sehr viele Bewerber haben signalisiert, dass sie gerne an dem Prozess festhalten möchten", hatte Seifert damals gesagt. Und musste kurz danach das wichtigste Projekt der DFL wegen der Corona-Krise doch noch verschieben; zunächst auf einen noch nicht näher benannten Termin im Juni.

Sky und DAZN leiden unter Corona-Zwangspause

Wie groß die gegenseitige Abhängigkeit ist und wie unverzichtbar vor allem Sky derzeit ist, zeigte sich beim Aufatmen der Liga, als in der vergangenen Woche fast alle Medienpartner Vorauszahlungen für den derzeit noch gültigen Vertrag zusagten - und als ein "besonderer Dank" von Seifert an Sky ging. Also an den größten Zahlmeister der Liga mit durchschnittlich 876 Millionen Euro pro Jahr.