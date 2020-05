DFL bestätigt: Montagsspiel Werder Bremen gegen Leverkusen bei DAZN - "Gespräche" wegen weiterer Spiele

Klarheit für die Bundesliga-Fans: Das Montagsspiel des 26. Spieltags zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Montag (20.30 Uhr) wird live beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Sonntagmittag per Twitter bekannt. "Hinsichtlich weiterer Spiele befindet sich die DFL in Gesprächen", teilte der Liga-Dachverband weiter mit.