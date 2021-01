DFL-Chef Christian Seifert reagiert auf Kritik: EM im Sommer "machbar"

Nach Meinung von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert kann die auf diesen Sommer verschobene Fußball-EM auch unter Corona-Bedingungen sicher durchgeführt werden. „Ich bin der Meinung, dass die Europameisterschaft funktionieren kann“ , sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zweifel hat Seifert aber, ob das Turnier wie geplant in zwölf Städten ausgetragen werden sollte. Entsprechende Zweifel hatte Ex-Bundestrainer Berti Vogts angemeldet.

Er könne sich vorstellen, „dass die Organisatoren Abstand davon nehmen könnten, diese EM in allzu vielen Städten zu spielen. Reiseaktivitäten sind Risiken, die man nicht unnötigerweise eingehen muss“, meinte der 51-Jährige. „Und es geht auch längst nicht mehr darum, politische Statements zu setzen oder nur danach zu fragen, welche Städte denn dann bedient werden und welche nicht.“

Berater-Agentur von Kroos, Reus & Co.: SportsTotal-Gründer geben Trennung bekannt

2. Liga kompakt: Bochum klettert mit Sieg gegen Nürnberg an die Spitze – St. Pauli hofft dank Last-Minute-Tor

Grundsätzlich sieht der DFL-Chef die EM in der Corona-Krise aber nicht in Gefahr. „Man hat die Erfahrung aus den nationalen Ligen, die Erfahrung aus den Finalturnieren der Champions League und der Europa League, es treffen Länder aufeinander, deren Verbände in der Regel über ausreichende finanzielle Mittel für eine Erstellung und Umsetzung von umfassenden Hygienekonzepten verfügen“, begründete er.