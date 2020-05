"Können gemeinsam stolz sein": DFL-Chef Seifert lobt Fans für Verhalten - Szene "viel zu intelligent“

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat die organisierten Fußball-Anhänger für ihr Verhalten am ersten Spieltag der Bundesligen nach der Corona-Pause gelobt. "Wir sind mit einigen Fanorganisationen im Dialog, und mir war völlig klar, dass die aktive Fanszene viel zu intelligent ist, um ihren Kritikern den Gefallen zu tun, vor den Stadien aufzumarschieren “, sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga der Süddeutschen Zeitung. "Die Fans haben sich verhalten, wie man sich in diesen Zeiten verhalten muss.“

Rund um die Partien ohne Zuschauer am vergangenen Wochenende war es zu keinen Ausschreitungen oder Aufmärschen von Fans an den Stadien gekommen. Unter anderem die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen hatte unerlaubte Ansammlungen befürchtet. "Ich hatte keinerlei Zweifel daran, dass sich die Fans überall vorbildlich verhalten würden“, sagte der 51 Jahre alte Seifert. Man könne gemeinsam "ein bisschen stolz“ sein: "Dass sich trotz aller Differenzen das Gesamtsystem Profifußball auf ein gemeinsames Verständnis geeinigt hat.“