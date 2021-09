DFL-Chef Christian Seifert: Debatte um Frau an der DFB-Spitze "oberflächlich"

DFL-Chef Christian Seifert hält nichts von der Diskussion, ob ein Mann oder eine Frau künftig den Deutschen Fußball-Bund (DFB) führen soll. "Ehrlich gesagt, geht die Debatte, glaube ich, an den Gegebenheiten vorbei", sagte er am Donnerstag auf dem Kongress "#neuland" in Aachen.

"Ich glaube, jede Organisation - unabhängig vom DFB - braucht erst einmal eine Struktur, die handlungsfähig ist, die zukunftsorientiert ist", meinte der 52-Jährige weiter. Die Debatte sei ihm "zu oberflächlich". Wenn die Strukturen, die Entscheidungsprozesse und die Zuständigkeiten nicht geklärt sind, "dann ist es völlig egal, wer da sitzt".