DFL-Chef Christian Seifert sorgt sich um Fan-Nachwuchs: Premier League und Netflix größten Konkurrenten 

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert macht sich Sorgen um den Bedeutungsverlust des Fußballs bei jüngeren Menschen. "Wie können diese für die Bundesliga begeistert werden? Umso mehr, wenn, wie coronabedingt in der aktuellen Situation, weniger Menschen in die Stadien dürfen", fragte der Chef der Deutschen Fußball Liga im Interview mit dem Kicker. "Unsere größten Konkurrenten der Zukunft sind die Premier League und Netflix." Dies habe er schon vor Jahren gesagt.

Der 51-Jährige verwies auf die Ergebnisse einer Studie der European Club Association, der Interessensvertretung europäischer Vereine. Darin sei das Fanverhalten in sieben Ländern untersucht worden. "Eines der Ergebnisse: In der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen verliert der Fußball stark an Bedeutung", sagte Seifert. "Der Fußball muss sich also generell fragen, wie man auch in Zukunft noch viele Menschen für sich begeistert."