DFL-Boss Seifert kritisiert DFB wegen Umgang mit Löw: "Unwürdiges Schauspiel an Illoyalität"

In der Debatte um Bundestrainer Joachim Löw hat Liga-Chef Christian Seifert das Auftreten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kritisiert. "Generell wünsche ich dem DFB, dass er aus sich heraus zur Ruhe kommt und das teilweise sehr unwürdige Schauspiel an Illoyalität langsam sein Ende findet", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt am Main. Anzeige

Fast zeitgleich hatte sich Löw selbst bei seiner ersten Medienrunde seit dem 0:6 in Spanien darüber beklagt, dass in den vergangenen Tagen Inhalte aus internen Gesprächen mit dem DFB an die Öffentlichkeit gelangt seien.