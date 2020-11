DFL-Boss Christian Seifert schießt gegen Länderspiele in Corona-Zeiten: "Situation nicht zu akzeptieren"

Christian Seifert hat sich kritisch zur Austragung von Länderspielen in der aktuellen Corona-Pandemie geäußert. In einem Gastbeitrag für den Kicker schrieb der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL): "Die derzeitige Situation ist aus Sicht der nationalen Ligen und ihrer Klubs nicht zu akzeptieren." Schon in Zeiten ohne Corona seien die Abstellungsperioden des Weltverbandes FIFA insbesondere für nicht europäische Spieler "mit enormem Aufwand und Strapazen verbunden", ergänzte Seifert.

Seifert stört sich insbesondere daran, dass in den Nationalmannschaften Spieler aus unterschiedlichen Ländern, Ligen und Klubs "unvermeidbar" zusammentreffen und gemeinsam Zeit verbringen - in Hotels, Flugzeugen, Bussen oder auf Trainingsplätzen. Worauf der DFL-Boss damit anspielt: Es entsteht eine Vielzahl aus seiner Sicht nicht notwendiger zusätzlicher Kontakte, die wiederum das Infektionsrisiko vergrößern.

Der DFL-Funktionär, der seinen Vertrag nicht mehr über 2022 hinaus verlängern möchte, hat sich unter den Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga in den vergangenen Monaten große Wertschätzung für das international geachtete Hygienekonzept der DFL erarbeitet, dank dessen die beiden höchsten deutschen Ligen als erste der Top-Ligen in Europa Mitte Mai nach knapp zweimonatiger Corona-Unterbrechung wieder den Spielbetrieb aufnehmen konnten. Kritik an den Länderspiel-Zyklen war vor allem im Oktober und aktuell im November aufgekommen, nachdem es in ganz Europa und auch in der Bundesliga zu mehreren positiven Tests von Profis gekommen war, die zuvor bei ihrer jeweiligen Nationalmannschaft gewesen waren. Unter anderem waren mehrere Spieler der TSG Hoffenheim betroffen.