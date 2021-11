DFL-Chef Christian Seifert gibt Update zu Impfquote in Profi-Ligen - Kritik an der Politik

DFL-Chef Christian Seifert hat gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" neue Angaben zur Impfquote in der 1. und 2. Bundesliga gemacht. Demnach seien von den 1000 Vertragsspielern in den beiden höchsten Ligen mit Stand Mitte November 86 noch nicht geimpft. Kritik äußerte Seifert an politischen Verantwortungsträgern.