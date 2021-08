Nachfolgerin für Christian Seifert gefunden: Donata Hopfen wird DFL-Geschäftsführerin

Die 45-jährige Hopfen wechselt von einem Consulting-Unternehmen zur DFL. Sie war zuvor unter anderem Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe beim Axel Springer Verlag "Donata Hopfen ist die richtige Persönlichkeit für eine der wichtigsten Positionen im deutschen Fußball. In einer Zeit des Wandels verfügt sie über alle Qualitäten und große Durchsetzungsfähigkeit, um die DFL im Sinne der Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Peter Peters: "Dies gilt insbesondere mit Blick auf ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Medien und Digitalisierung – bei einem klaren Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung in allen Facetten. Wir sind davon überzeugt, dass wir vor dem Start einer erfolgreichen Zusammenarbeit stehen."