DFL: Zehn Infektionsfälle bei 36 Profi-Klubs identifiziert - Weitere Corona-Tests folgen

Die Deutsche Fußball Liga hat die Vereine zum Stillschweigen über die Ergebnisse der Tests auf den Coronavirus aufgefordert. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profi-Klubs in der 1. und 2. Liga tagte an diesem Montag. Das Ergebnis: Zehn Infektionsfälle konnten identifiziert und den Gesundheitsämtern gemeldet werden. "Die entsprechenden Maßnahmen, zum Beispiel die Isolation der betroffenen Personen inklusive Umfelddiagnostik, wurden durch die jeweiligen Klubs nach den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden unmittelbar vorgenommen", teilt die DFL in einem Schreiben mit.

Eine zweite Testwelle werde in dieser Woche durchgeführt – auch hier könne es zu vereinzelten positiven Testergebnissen kommen, zumal eine der Aufgaben dieses zweiten Durchgangs darin bestehe, die Wahrscheinlichkeit nie gänzlich auszuschließender "falsch negativer" Befunde zu senken. Die DFL werde auch nach dieser zweiten Testwelle über die Ergebnisse informieren.

Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen

Neben den beiden Testwellen, die Teil des Hygienekonzepts der DFL sind, wurde in Abstimmung mit dem Bundesarbeitsministerium nun auch "ein verpflichtendes Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen vor einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs" integriert. Sobald das Mannschaftstraining gestartet wird, sind zudem unabhängig von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwei Tests pro Woche in regelmäßigen Abständen vorgesehen.

Bereits am Montagvormittag hatte der Kicker eine Ankündigung des DFL-Direktors veröffentlicht. "Wir empfehlen, bis dahin von eigenen Verlautbarungen abzusehen und auf diese zu verweisen", heiß es unter anderem in einem Schreiben von Schwenken, das an die Bundesliga-Klubs ging.

Positive Tests beim 1. FC Köln

Am Wochenende hatten drei positive Tests beim 1. FC Köln - zwei Spieler und ein Betreuer - für viel Wirbel gesorgt. Eine zweite Testreihe am Sonntag verlief nach Angaben des Klubs durchgehend negativ. Einige Vereine hatten ihre Ergebnisse veröffentlicht oder Medienberichte darüber bestätigt. Beim FC Augsburg, bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gab es bisher keine Informationen.

