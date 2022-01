Corona-Chaos geht weiter: Nächstes Spiel von Viktoria Berlin abgesagt

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin bleibt auch am kommenden Wochenende spielfrei. „Das für Samstag geplante Heimspiel gegen den FSV Zwickau wird aufgrund einer behördlich angeordneten Kontaktpersonen-Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt in Berlin abgesetzt“, teilte der Aufsteiger am Donnerstag mit. Bereits zuvor hatte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato mit einer Verlegung gerechnet. „Etwas anderes als eine Absage ist gar nicht möglich, das muss man so sagen. Wir haben noch weitere Fälle über Nacht zum Mittwoch dazu bekommen“, sagte der 43-Jährige. Am Donnerstagvormittag hatte Viktoria zudem noch einen weiteren positiven Schnelltest im Kader vermeldet.

Anzeige