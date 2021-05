DFL rechnet zur neuen Saison mit weniger Corona-Maßnahmen – Zuschauerrückkehr "realistisch"

Die DFL-Taskforce "Sportmedizin / Sonderspielbetrieb", die die Konsequenzen der Corona-Pandemie auf den deutschen Profifußball berechnet hat, plant zur kommenden Saison mit einem deutlichen Abbau der Corona-Schutzmaßnahmen. Das erklärte Taskforce-Chef Prof. Dr. Tim Meyer in einem Interview auf der DFL-Homepage. "Persönlich glaube ich, dass die Schutzmaßnahmen für den Spielbetrieb in der nächsten Saison deutlich abgebaut werden können. Denn ich hoffe auf eine hohe Impfquote unter Profifußballern, die noch deutlich über der Impfquote der Allgemeinbevölkerung liegt", sagte Meyer. Ansgar Schwenken, Mitglied der DFL-Geschäftsführung, stellte aber auch klar: "Die Task Force wird in der Sommerpause und sicherlich auch in der kommenden Saison in gewisser Form weiter bestehen." Anzeige

Die Taskforce geht in ihren Planungen für die neue Spielzeit davon aus, dass sich viele Bundesliga- und Zweitliga-Profis vor der neuen Saison gegen das Coronavirus impfen lassen werden. Eine zentrale Impfkampagne vom Verband soll es aber nicht geben: "Eine zentrale, ligaweite Impfaktion kann und wird es nicht geben – schon allein aufgrund der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern", erklärte Schwenken und führte aus: "In manchen ist die Priorisierung für bestimmte Impfstoffe bereits aufgehoben, in anderen noch nicht. Zudem ist es letztlich die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht."

DFL-Arzt Meyer: "Das Zulassen von Zuschauern halte ich für realistisch"