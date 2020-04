DFL-Task-Force-Chef Tim Meyer gegen Bundesliga-Spiele mit Masken: "Das fände keine Akzeptanz"

Laut DFB-Chefmediziner Tim Meyer wurde in seiner Task Force zur Fortführung der Bundesliga-Saison bisher nicht erwogen, mit Gesichtsmasken spielen zu lassen. "Prämisse war: Auf dem Platz bleibt alles unverändert", sagte Meyer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn Spieler mit Masken spielen würden, das fände aus meiner Sicht keine Akzeptanz." Ebendiese Maßnahme prüft aber offenbar die Bundesregierung. Zumindest wird das Spielen mit Maske in einem als eines von zwei möglichen Szenarien in einem Papier des Bundesarbeitsministeriums erwähnt, über das der Spiegel am Donnerstagabend berichtete.