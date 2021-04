DFL entscheidet heute: Muss die Bundesliga in ein Quarantäne-Trainingslager?

Die Deutsche Fußball Liga berät an diesem Dienstag über ein mögliches verpflichtendes Quarantäne-Trainingslager für die Klubs der 1. und 2. Bundesliga. Zunächst soll die "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" eine Empfehlung abgeben und die Kommission Fußball angehört werden. Eine Entscheidung muss das DFL-Präsidium treffen. Für den Profifußball geht es darum, angesichts von steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie die Spielzeit im immer enger werdenden Terminkalender planmäßig zu Ende zu führen.

Die Saison in der ersten Liga endet am 22. Mai, in der zweiten Liga einen Tag später. Zuletzt hatte es wegen Corona-Fällen einige Absagen im Unterhaus gegeben. Die DFL hat allerdings das Hygienekonzept verschärft: Ab einer Inzidenz von 35 gibt es zu den obligatorischen PCR-Tests weitere Antigen-Schnelltests an jedem Trainings- und Reisetag.