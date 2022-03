Kuriosum in der Bundesliga an diesem Wochenende: Der Startschuss zum 26. Spieltag fällt nicht wie gewohnt am Freitagabend, sondern erst am Samstagnachmittag. Ein Freitagsspiel findet nicht statt. Der Grund dafür ist simpel: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich bewusst dazu entschieden, den Ball in der höchsten Spielklasse einen Tag länger ruhen zu lassen. Stattdessen werden sowohl am Samstag (wegen der coronabedingten Absage des Spiels Augsburg–Mainz) als auch Sonntag jeweils vier Bundesliga-Partien ausgetragen. Doch warum die DFL-Entscheidung? Sie hat mit den Europa-League-Teilnehmern zu tun ... Anzeige

Denn als die DFL den 26. Spieltag im vergangenen Dezember endgültig terminierte, war die Liga davon ausgegangen, dass unter der Woche am Donnerstag gleich vier Bundesligisten in der Europa League spielen werden. "Mit Blick auf die Regenerationszeit" der Teams wurde schließlich das Freitagsspiel für eine vierte Partie am Sonntag "geopfert". Kein Wunder also, dass mit Bayer Leverkusen (gegen den 1. FC Köln, 15.30 Uhr), Eintracht Frankfurt (gegen den VfL Bochum, 17.30 Uhr), Borussia Dortmund (gegen Arminia Bielefeld, 17.30 Uhr) und RB Leipzig (bei Greuther Fürth, 19.30 Uhr/alle vier DAZN) die vier Teams am Sonntag spielen, die Stand Ende Dezember im zweitklassigen UEFA-Wettbewerb noch vertreten waren.

Was die DFL allerdings nicht wissen konnte: Am Donnerstag spielte einzig und allein Bayer Leverkusen im Europa-League-Achtelfinale (2:3 bei Atalanta Bergamo). Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla (2:1) wurde von der UEFA wegen einer Terminkollision mit dem FC Sevilla auf Mittwoch vorgezogen. RB Leipzig, das eigentlich gegen Spartak Moskau hätte antreten sollen, erhielt wegen des Ausschlusses russischer Mannschaften ein Freilos für das Viertelfinale. Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund blamierte sich in den Play-offs und qualifizierte sich gar nicht erst für die Runde der besten 16 Mannschaften.

Somit hätte aus heutiger Sicht durchaus ein Freitagsspiel stattfinden können, zumal Streaming-Dienst DAZN sowohl die Rechte für alle Freitags- als auch Sonntagsspiele hält – allerdings eben nicht aus Sicht der Spielplan-Macher im Dezember, und damals musste der Plan offiziell und final festgelegt werden. Und dass die vier (Stand Dezember) Europa-League-Teilnehmer am 26. Spieltag nicht direkt aufeinandertreffen, machte die Planung nicht einfacher.