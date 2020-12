DFL erklärt: Winter-Neuzugänge erst ab 15. Bundesliga-Spieltag einsetzbar - Angaben zu Corona-Tests

Die Winterpause ist in dieser Saison für die Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga kaum existent. Denn nur anderthalb Wochen nach der zweiten Runde im DFB-Pokal geht es schon ab dem 2. Januar mit dem 14. Spieltag in den beiden höchsten deutschen Spielklassen weiter. Am gleichen Tag beginnt die Winter-Transferperiode. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, können mögliche Neuzugänge jedoch erst am 15. Spieltag, also ab dem darauf folgenden Wochenende (8. bis 11. Januar), eingesetzt werden.

