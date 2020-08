"ProFans"-Sprecher Sig Zelt kritisiert Vorgehen der DFL: "Richtlinien wirken unnötig einschränkend"

Das Bündnis "Pro Fans" hat den einheitlichen Beschluss von DFL und den 36 Profiklubs der Bundesliga und 2. Liga zur möglichen Teil-Rückkehr der Fans in die Stadien kritisiert. "Wir sehen es nicht ein, dass die DFL ein einheitliches Vorgehen beschließen musste. Wir sehen dazu keine Notwendigkeit, denn die Behörden entscheiden ohnehin, was stattfinden darf und was nicht", erklärte Sprecher Sig Zelt dem SPORTBUZZER. "Warum maßt sich nun der Fußball an, eigene Richtlinien aufstellen zu wollen?", klagte er.