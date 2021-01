Berichte über Schreiben an DFB-Boss Keller: DFL entzieht Curtius offenbar das Vertrauen

Offenbar gibt es vor der Präsidiumssitzung des DFB am Freitag keine Klärung im Machtkampf zwischen Verbandspräsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius. Im Gegenteil. Trotz eines vor wenigen Monaten geschlossenen Burgfriedens bleibt der Konflikt offensichtlich. Nun berichten die Bild und die Süddeutsche Zeitung über ein brisantes Schreiben des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga an Keller. Darin sollen die Verantwortlichen der Liga Keller bitten, Curtius künftig nicht mehr als Vertreter des DFB zu den Sitzungen zu entsenden. Anzeige

Der Brief sei am Donnerstag beim DFB eingegangen, der Beschluss der Ausladung von Curtius sei von den DFL-Bossen Christian Seifert, Ansgar Schwenken, Peter Peters, Jan-Christian Dreesen, Oliver Leki, Alexander Wehrle, Oke Göttlich, Steffen Schneekloth und Rüdiger Fritsch einstimmig gefasst worden. Er käme einem inoffiziellen Hausverbot für Curtius gleich, dessen Zukunft am Freitag auf der Präsidiumssitzung auf dem Spiel stehen könnte. Bereits seit längerer Zeit tragen der Generalsekretär und Keller eine teils öffentliche Konfrontation aus.

"Das Präsidium hat einstimmig beschlossen, den DFB-Präsidenten zu bitten, künftig nicht mehr den aktuellen Generalsekretär zu Sitzungen (...) der Ausschüsse, Organe und Kommissionen der DFL zu entsenden", steht demnach in dem Schreiben. Es gebe "in mehreren Fällen Indizien", die darauf hinwiesen, "dass Dienstleister, die durch den Generalsekretär im Namen des DFB beauftragt wurden und/oder an ihn berichten, Informationen und Interpretationen an Medien übermittelt haben, die darauf gerichtet waren, das Ansehen der DFL zu beschädigen." Anders als Curtius dürften Keller, der im Machtkampf auf die Unterstützung der Liga-Bosse zählen kann, dessen Vize Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge weiterhin an den vertraulichen Sitzungen des Ligaverbandes teilnehmen. Die DFL und der DFB kommentierten die Berichte auf Anfrage zunächst nicht.

Keller will Untersuchungsausschuss einrichten