DFL will Friedrich Curtius von Sitzungen ausschließen – DFB-Generalsekretär: Vorwürfe "absurd"

Die Deutsche Fußball Liga will den umstrittenen DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius von ihren Sitzungen ausschließen. Bild und Süddeutsche Zeitung zitierten am Donnerstag aus einem entsprechenden Brief an DFB-Präsident Fritz Keller, der sich mit Curtius seit Monaten einen Machtkampf liefert. Hintergrund sei das „fehlende Vertrauen“ in den DFB-Generalsekretär wegen angeblich über Dritte weitergegebener Informationen aus internen Besprechungen.

