DFL gibt Termin bekannt: Neuer Bundesliga-Spielplan Anfang August

Die Spielpläne für die Bundesligen der Männer werden am 7. August veröffentlicht. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Die 1. und 2. Bundesliga startet in diesem Jahr zeitgleich in die neue Saison: Der erste Spieltag in beiden Ligen wird vom 18. bis 21. September ausgetragen. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag soll dann am 22. Mai 2021 stattfinden. Das Saison-Finale in der 2. Liga soll einen Tag später ausgetragen werden.