DFL-Präsidiumsmitglied Oke Göttlich warnt: Fan-Rückkehr ins Stadion kein Wettbewerb

DFL-Präsidiumsmitglied Oke Göttlich wirbt in der Debatte über die Wiederzulassung von Zuschauern bei Sportveranstaltungen um Besonnenheit. "Es geht nicht um einen Wettbewerb, wer der Schnellste bei der Stadionöffnung oder Hallenöffnung ist", sagte der Präsident des Zweitligisten FC St. Pauli im ZDF-Sportstudio am Samstagabend. Es gehe darum, "gemeinschaftlich Konzepte abzugleichen" und miteinander das Ziel zu erreichen.

"Wie schaffen wir es, ohne die gesundheitliche Situation und die Pandemie zu unterschätzen, auf die Leute einzuwirken", sagte Göttlich, der seit gut einem Jahr im Führungsgremium der Deutschen Fußball Liga sitzt. "Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Jeder hätte gerne eine allgemeingültige Regel." Zuvor hatten ZDF und das Handelsblatt über Beratungen in der Politik über bundeseinheitliche Richtlinien für die Fan-Rückkehr berichtet. Demnach gehe es auch um eine Auslastung der Stadien von 30 bis 40 Prozent. Die Richtlinie solle den lokalen Gesundheitsbehörden als Vorlage dienen und auch für andere bundesweite Sportveranstaltungen gelten. Unklar ist, ob sich alle Länder an der Einigung beteiligen.