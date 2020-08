DFL kündigt Änderungen am Hygienekonzept für die Bundesliga an: "Kommt neue Komplexität hinzu"

Die Planungen für die kommende Bundesliga-Saison sind in vollem Gange. Und abseits von der heiß diskutierten Zuschauer-Rückkehr in die Stadien, die mit den Beschlüssen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga am Dienstag eingeleitet wurde, muss auch der Infektionsschutz der Spieler erneut geregelt werden. "Auch die neue Spielzeit wird weiter unter dem Einfluss der noch aktuellen Corona-Pandemie stehen. Von daher muss sich die Liga zwangsläufig mit einem neuen hygienischen Konzept beschäftigen", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auf der Pressekonferenz nach der Sitzung – und kündigte einige Änderungen im Vergleich zur abgelaufenen Saison an.