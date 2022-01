"Mehr als 70 Prozent": DFL gibt Booster-Update für  Bundesliga und 2. Liga

Die Impfquote in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga liegt nach Angaben der Deutschen Fußball Liga deutlich höher als jene in der gesamten Gesellschaft. "Von den mehr als 90 Prozent aller Spieler, Trainer und Betreuer, die sich haben impfen lassen, haben schon jetzt mehr als 70 Prozent eine Auffrischungsimpfung erhalten", sagte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Fußballangelegenheiten und Fans, in einem Interview am Mittwoch auf bundesliga.de. "Grundlage für diese Zahl sind freiwillige Angaben der Klubs im Rahmen einer entsprechenden Abfrage der DFL."

