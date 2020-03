Konferenz der Klub-Bosse beendet! Martin Kind und Co. beschließen Verlängerung der Bundesliga-Pause

Die Coronavirus-Pandemie hat die Fußballwelt fest im Griff - und das wird auch vorerst so bleiben. In einer virtuellen Mitgliederversammlung aller Klub-Bosse der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Dienstag wurde eine Verlängerung der Pause bis zum 30. April beschlossen. Damit folgen die Verantwortlichen der Empfehlung des DFL-Präsidiums, das sich bereits vor einer Woche für eine Verlängerung der Pause ausgesprochen hatte. Zuerst war eine Unterbrechung bis zum 2. April angedacht.

Wie es ab Mai weitergehen wird, hängt auch von dem Verlauf der Coronavirus-Pandemie ab. Ziel ist es allerdings, die Saison in jedem Fall zu Ende zu spielen.