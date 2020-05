Bericht: BVB beordert Nachwuchsspieler zu den Profis - um DFL-Konzept umzusetzen

Der Hintergrund: Im 41-seitigen Konzept der DFL steht, dass die Klubs für den Fall von Coronavirus-Infektionen für einen genügend großen Kader sorgen müssen, damit die Saison fortgeführt werden kann. Im Konzept wird davon ausgegangen, dass bei positiven Corona-Fällen nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss. Das Gesundheitsamt Dresden setzte dies nach zwei positiven Tests bei Spielern allerdings anders um - weshalb nun die Mannschaft von Dynamo in Quarantäne muss und mindestens das erste Spiel gegen Hannover 96 ausfällt .

BVB beordert neun Nachwuchsspieler zu den Profis

Beim BVB halten sie sich dennoch an das Konzept - und beorderten laut Ruhr Nachrichten Marco Rente, Lars Brünning, Dominik Wanner (alle Verteidigung), Marco Hober, Taylan Duman, Chris Führich und Steffen Tigges (alle Mittelfeld) sowie Angreifer Alaa Bakir und Keeper Luca Unbehaun und Eric Oelschlägel zu den Profis. Sie alle sollen nun mit der Mannschaft von Lucien Favre trainieren - um im Ernstfall auch in der Bundesliga auflaufen zu können.

Alle Spieler kamen bisher beim BVB in der U23 und der U19 zum Einsatz. Diese beiden Teams pausieren allerdings derzeit - in der Regionalliga, in der die U23 spielt, wird die Saison wohl abgebrochen. Offen ist, wie es in der Junioren-Bundesliga weitergeht.