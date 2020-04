Wegen Corona-Krise: DFL verweigert keine Lizenz für Bundesliga-Kandidaten

Die Deutsche Fußball Liga hat in der Corona-Krise zunächst keinem der 49 Bewerber die Lizenz für die kommende Saison 2020/21 verweigert. Dies teilte die DFL am Montag in Frankfurt/Main mit. Die Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs hatte allerdings am 31. März beschlossen, dass die finanziellen Kriterien in Form einer Liquiditätsberechnung in diesem Jahr nicht geprüft werden. Damit soll allen Vereinen die Möglichkeit und Zeit gegeben werden, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. Falls die Saison in der 1. und 2. Bundesliga nicht mit Geisterspielen fortgesetzt werden kann, drohen einige Klubs laut Medienberichten in die Insolvenz zu geraten.