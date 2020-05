DFL lädt zur Mitgliederversammlung ein: Videokonferenz nach Polit-Gipfel geplant

Bei der Videokonferenz sollen die Ergebnisse des Polit-Gipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer an diesem Mittwoch erörtert werden. Die DFL hofft dabei auf ein klares Signal der Politik für eine Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzten Spielbetriebes. "* Wie alle Fußballbegeisterten bin ich sehr gespannt. Sie werden die richtige Entscheidung treffen, davon bin ich überzeugt"*, sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

Um für einen möglichen Start am 15. Mai bereit zu sein, wurde in der 1. und 2. Bundesliga in der Vorwoche mit flächendeckenden Corona-Tests aller Spieler, Trainer und Betreuer begonnen. Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die Deutsche Fußball Liga erstellt und in der Vorwoche präsentiert hatte. "Die Auflagen der DFL haben wir durch den ersten Coronafall bei uns schon früh umgesetzt", sagte Hübner und betonte: "Das DFL-Konzept ist außergewöhnlich gut und schlüssig."