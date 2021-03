DFL teilt mit: Alle 36 Bundesliga-Klubs reichen Lizenzierungsunterlagen ein

Alle 36 Profivereine der Bundesliga und 2. Bundesliga haben fristgerecht ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren zur Saison 2021/22 eingereicht. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagnachmittag mit. Die Frist war an diesem Montag (15.30 Uhr) abgelaufen. Schon am 1. März hatten die Drittligisten, die eine Lizenz für die 2. Liga anstreben, ihre Unterlagen einreichen müssen. 13 Klubs machten davon nach Angaben des Ligaverbandes Gebrauch.

