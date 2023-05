DFL-Plan geplatzt: Klubs stimmen gegen Investoren-Einstieg im Profifußball

Der Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist gescheitert. In einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung an diesem Mittwoch in Frankfurt gab es unter den Vertretern der 36 Erst- und Zweitligisten keine erforderlich Zwei-Drittel-Mehrheit für das vorgestellte Konzept. Das berichteten Teilnehmer nach dem Ende der Sitzung. Demnach habe es 20 Ja- und elf Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen gegeben. Anzeige

Konkret ging es darum, in den kommenden Jahrzehnten mit einem finanzstarken Partner zu kooperieren. Die Gespräche mit den vier verbliebenen Beteiligungsunternehmen werden demnach nicht weitergeführt. Zur Debatte stand der Einstieg eines Investors, der rund zwei Milliarden Euro an die DFL überweisen und dafür in den nächsten 20 Jahren mindestens 12,5 Prozent der DFL-Erlöse erhalten sollte.

Das Abstimmungsergebnis ist eine krachende Niederlage für die DFL-Führung um Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und die Interims-Geschäftsführer Axel Hellmann und Oliver Leki, die im Vorfeld für eine breite Zustimmung geworben hatten. In der organisierten Fanszene gab es seit Monaten großen Widerstand gegen die Pläne.

Investoren-Einstieg bei der DFL: Widerstand der Vereine zu groß

Mit dem Geld sollte insbesondere die Gesamtvermarktung der Bundesliga, vorrangig im Ausland, gestärkt werden. Ein fester Betrag war ferner zur Finanzierung lokaler Infrastrukturprojekte der 36 Profivereine vorgesehen. Zudem sollten die Klubs rund 300 Millionen Euro zur freien Verfügung erhalten. Der DFL-Plan sah vor, dass die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA ausgelagert werden sollten. Dieser Plan ist nun hinfällig, weil er bei dem Treffen in einem Frankfurter Flughafenhotel nicht genügend Befürworter fand. Bereits in den Wochen vor der Mitgliederversammlung hatte sich unter den Vereinen Widerstand gerührt. Anzeige